Demon's Souls: come tornare umano nel gioco per PS5

Demon's Souls è il capostipite del sottogenere Action/RPG immaginato da From Software. Come primo vero titolo di questo tipo, nell'avventura di Boletaria vengono introdotte alcune delle meccaniche più iconiche della trilogia di Dark Souls, e non solo. Tra queste la possibilità di tornare umano: come funziona?

Così come accade in Dark Souls per l'umanità, anche in Demon's Souls (ecco la recensione di Demon's Souls per PS5) il protagonista, dopo essere stato ucciso, parte con un importante malus alla vita. Per incrementare la barra degli HP è necessario tornare umani, e per farlo il gioco mette a disposizione diversi metodi: è possibile usare gli occhi effimeri, speciali oggetti consumabili molto rari; si può ricorrere al PvP, invadendo altri giocatori e tornando nel proprio mondo vittoriosi. Infine, si torna in forma umana anche quando si sconfigge un boss: in questo caso vale lo stesso discorso se si tratta di aiutare altri giocatori ad abbattere la creatura di turno, che vi ricompenserà quindi in egual misura.

Tornare umani, oltre a permettervi di evocare per farvi aiutare, consentirà anche le invasioni di altri utenti, ulteriori pericoli da mettere in conto.