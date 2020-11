Demon's Souls: come usare lo Sprint per muoversi più velocemente

Se la vostra rotolata risulta un po' lenta a causa dell'armatura ma non volete rinunciare all'importante difesa che vi offre, c'è un'altra cosa che potete fare per allontanarvi in fretta dai nemici: lo Sprint.

La velocità normale di camminata in Demon's Souls è sufficiente per guadagnare le distanze dai nemici più lenti, e dato che i livelli del gioco sono per la maggior parte stretti e angusti, con soltanto alcune aree più grandi riservate alle boss-fight, non sentirete spesso la necessità di usare lo Sprint.

D'altra parte, quest'ultimo si rivela molto efficace per schivare eventuali proiettili nemici in arrivo. Alcuni riuscirete a evitarli senza Sprint, ma quest'abilità vi permette di aumentare le chance che avete di non perdere salute in anticipo facendovi colpire a distanza. Usare lo Sprint per caricare un avversario che vi sta scagliando contro di tutto è sempre una buona mossa.

Per iniziare uno Sprint, dovete tenere una direzione di movimento con la levetta sinistra, quindi premere e tenere premuto Cerchio. Poiché questi stessi pulsanti vengono utilizzati anche per effettuare il rotolamento, potrebbe essere necessaria una frazione di secondo prima che il gioco riconosca che il pulsante è tenuto premuto e quindi inizi l'animazione della corsa.

Detto questo, ci sono alcuni casi in cui bloccare, parare o rotolare sono opzioni difensive migliori rispetto alla fuga e viceversa. Ma proprio come con qualsiasi altra cosa in Demon's Souls, si tratta solo di opzioni tattiche che dipendono dal proprio stile di gioco e ancora di più dal nemico che si sta fronteggiando. Se schivare non dovesse essere sufficiente e l'avversario vi sta colpendo troppo spesso, ricordatevi di recuperare il prima possibile la salute!