Demon's Souls compie oggi 12 anni: il gioco FromSoftware è uscito il 5 febbraio 2009

Il 5 febbraio 2009 Sony Computer Entertainment pubblicava Demon's Souls per PlayStation 3 in Giappone, sono passati esattamente dodici anni da quando il capolavoro di FromSoftware ha raggiunto gli scaffali dei negozi, riscuotendo sin da subito enorme successo.

Rimasto confinato al solo Giappone per molti mesi, Demon's Souls è stato poi pubblicato in Nord America alla fine del 2009 ed è arrivato in Europa solamente nell'estate del 2010, costringendo molti appassionati a ricorrere all'importazione parallela tanto che non è raro trovare anche nel nostro paese giocatori in possesso di una copia giapponese o americana.

Demon's Souls viene accolto positivamente dal pubblico e dalla stampa specializzata e la sua estrema difficoltà (quasi punitiva) diventa uno dei cavalli di battaglia della produzione e caposaldo dei successivi giochi FromSoftware come Dark Souls.

Per anni la community ha chiesto a gran voce un remake fino a quando le richieste sono state accontentate: nel 2020 PlayStation Studios annuncia Demon's Souls Remake, gioco di lancio di PlayStation 5 sviluppato da Bluepoint Games, studio specializzato in remake e remaster e già autori di riedizioni come Shadow of the Colossus, Gravity Rush Remastered e Uncharted The Nathan Drake Collection.

Se volete saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Demon's Souls per PS5, qui sotto nei commenti vogliamo invece sapere la vostra esperienza con il gioco, quando lo avete conosciuto, come lo avete scoperto e quali sensazioni avete provato giocando con il titolo di FromSoftware. A voi la parola!