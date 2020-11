Demon's Souls: quali differenze tra originale e remake?

Non solo Marvel's Spider-Man Miles Morales, Bugsnax e Sackboy: Una Nuova Avventura: ad accompagnare il lancio di PlayStation 5 del 19 novembre ci sarà anche Demon's Souls, il remake dell'originale uscito su PS3 nel 2009 sviluppato dai talentuosi ragazzi di Bluepoint Games.

Siamo sicuri che nella mente di tutti i giocatori, sia i fan di lunga data che i nuovi arrivati, sta ronzando una domanda ben precisa: quali differenze ci sono tra il Demon's Souls originale e il remake per PS5? Proviamo a rispondere.

Miglioramenti al comparto tecnico

La differenza più tangibile, quella che salta immediatamente all'occhio, riguarda ovviamente il comparto grafico. Gli sviluppatori di Bluepoint, forti dell'hardware di nuova generazione di PlayStation 5, hanno tirato fuori dal cilindro un comparto tecnico d'impatto con un'illuminazione in tempo reale, in cui tutti gli elementi, dai modelli dei personaggi ai nemici, passando le ambientazioni e gli effetti, sono stati aggiornati prendendo come riferimento il materiale originale. Demon's Souls su PS5 beneficerà inoltre di una colonna sonora riorchestrata, di caricamenti ultrarapidi (merito del'SSD customizzato ad altre prestazioni), oltre che del supporto al Tempest 3D Audio Tech per un sonoro immersivo e alle nuove tecnologie del Dualsense, i Grilletti Adattivi e il Feedback Aptico.

Demon's Souls su PS5 metterà a disposizione due modalità grafiche: una alla risoluzione 4K che privilegia la qualità, e un'altra che invece punta ad aumentare il framerate. Contrariamente alle dichiarazioni iniziali, invece, il Ray-Tracing non sarà supportato. Dal menu sarà possibile attivare diversi filtri grafici, tra cui quelli in bianco e nero o per emulare l'esperienza vissuta PS3. La posizione della telecamera è stata modificata, ma i più nostalgici potranno riabilitare l'impostazione originaria. Completa il quadro una nuova Modalità Fotografica, per immortalare i momenti più importanti dell'avventura.

Le novità di gameplay

Nel ricreare uno dei giochi più amati del catalogo di PS3, Bluepoint ha deciso di mantenere il nucleo del gioco immutato. Secondo Gavin Moore, supervisore del progetto per conto di Sony, questo "core" è rappresentato dal gameplay (con le sue logiche) e dall'intelligenza artificiale. Il resto è stato analizzato nel dettaglio e rivoluzionato, sempre nel rispetto della visione originale. Le novità, quindi, sono molteplici, a partire dai Grani.

I Grani sono degli oggetti consumabili che offriranno una protezione temporanea agli effetti di stato, come l'avvelenamento, l'incenerimento e il sanguinamento, offrendo di fatto ai giocatori nuove opportunità strategiche. Modificato anche il numero di erbe curative trasportabili: nell'originale, era possibile portare con sé un grande quantitativo di erbe senza alcuna penalità evidente. Nel Remake ci saranno delle limitazioni, e le erbe più efficienti (come la Full Moon) peseranno di più. Nello specifico, sarà possibile trasportare 10 Full Moon e 50 Crescent Moon.

Nell'avventura del Remake di Demon's Souls non troverà spazio la Sesta Arcipietra, uno dei livelli tagliati dell'originale. In compenso, ci saranno tanti nuovi contenuti inediti, che potremo scoprire solo al lancio del gioco. Il sistema World Tendency, legato allo stato di degrado di ciascuna ambientazione, non subirà modifiche, e continuerà a rispecchiare le azioni intraprese dai giocatori, come l'abbattimento di un determinato boss o l'esplorazione di un'area segreta. Tra i contenuti endgame sarà presente la Fractured Mode, un'opzione che consente di capovolgere il mondo e riaffrontare l'avventura con scenari speculari.

Non mancheranno delle opzioni di accessibilità per andare incontro alle esigenze di tutti i giocatori, mentre il livello di difficoltà sarà unico come nell'originale. I meno smaliziati potranno beneficiare della funzione Game Help: offerta in esclusiva agli abbonati PlayStation Plus, include oltre 180 video guide sui punti più ostici del gioco.