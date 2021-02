Demon's Souls: la gallery di Cristiano Bonora su Twitch il 17 febbraio, ospite Sabaku

Mercoledì 17 febbraio saremo in diretta sul canale Twitch di Everyeye.it per uno speciale appuntamento dedicato al remake di Demon's Souls, in compagnia di due ospiti e amici: Cristiano Bonora e Sabaku.

Da tempo su queste pagine diamo spazio alle opere del Virtual Photographer Cristiano Bonora (potete seguirlo su Facebook e Instagram) che in questi anni ci ha deliziato con spettacolari set fotografici dedicati ai giochi più famosi ed amati. Una nuova galleria fotografica dedicata a Demon's Souls Remake sta per arrivare e ve la presenteremo mercoledì 17 febbraio alle 17:00 sul canale Twitch di Everyeye.it e sul sito... qui sotto trovate un piccolo antipasto in attesa della gallery completa che vedrete domani!

Ma c'è di più perchè la diretta sarà ovviamente anche il pretesto per parlare più generale sul comparto tecnico e artistico di Demon's Souls, e quale miglior occasione per invitare Sabaku? Due grandi nomi per una diretta assolutamente da non perdere.

Vi invitiamo dunque a iscrivervi al canale Twitch Everyeye.it e attivare le notifiche per essere certi di non perdere neanche un singolo appuntamento, la live dedicata a Demon's Souls è in programma per mercoledì 17 febbraio alle ore 17:00 ma connettendovi qualche minuto prima troverete sicuramente qualcuno con cui parlare in chat, in attesa dell'inizio delle trasmissioni.