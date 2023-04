Sembra Demon's Souls ma è Elden Ring: modder ricrea il Castello di Boletaria!

La scena dei modder di Elden Ring ha sfornato la patch fan made con il DLSS e, tra non molto, amplierà l'universo a tinte oscure dell'Interregno per fare spazio a una delle ambientazioni più iconiche (e temute) di Demon's Souls. Il modder Dropoff sta ricreando il Castello di Boletaria!

In questa sua reinterpretazione, il primo scenario connesso all'Hub di Demon's Souls mostra il suo lato più spietato ai poveri Senzaluce chiamati ad affrontare questa ennesima battaglia dopo le fatiche patite nell'Interregno.

Il Castello di Boletaria reimmaginato da Dropoff si rifà al layout della mappa originaria, ma con delle sostanziali modifiche apportate ai punti di spawn dei nemici e nella collocazione di tesori, casse e trappole varie. A giudicare da quanto mostrato nel video che campeggia a inizio articolo, i primi risultati ottenuti dal creatore di contenuti sembrano essere davvero incoraggianti, specie per chi desidera vivere un'esperienza ancora più immersiva e impegnativa nei panni del proprio alter-ego in attesa dell'uscita dell'espansione Shadow of the Erdtree di Elden Ring.

Prima di leggere i vostri commenti per sapere che cosa ne pensate di questa mod in fase di sviluppo, vi lasciamo in compagnia del nostro speciale a firma di Alessandro Bruni dedicato a Elden Ring e ai mostri più infami e cattivi dell'Interregno.