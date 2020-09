Demon's Souls: l'esclusiva PS5 è disponibile per il preorder su Amazon

Se siete tra i fortunati utenti che hanno avuto modo di prenotare una PlayStation 5 dotata di lettore disco, sappiate che è da oggi possibile procedere al preorder dell'edizione fisica di Demon's Souls anche su Amazon Italia.

In seguito alla breve ma intensa apertura dei preorder delle due edizioni della console next-gen Sony e di tutti i suoi accessori, tra i quali troviamo anche il controller DualSense e la nuova PlayStation Camera, il colosso dell'e-commerce ha infatti aperto le prenotazioni di uno dei giochi più attesi dai fan, il quale sarà disponibile sin dal lancio della macchina di prossima generazione: Demon's Souls. Di seguito trovate il link per raggiungere immediatamente la pagina del prodotto su Amazon Italia: prenota Demon's Souls a 80,99 euro.

A differenza di quanto visto con le console, nel caso del gioco non dovrebbero esserci problemi di sorta per quello che riguarda le quantità disponibili e prenotando una copia del gioco dovreste essere in grado di riceverla a casa al day one, che vi ricordiamo è fissato in Italia e altri paesi europei al prossimo 19 novembre 2020. Al momento non viene citato nella pagina alcun bonus preorder, ma è probabile che i DLC di Demon's Souls avvistati qualche giorno fa online compaiano presto sul sito, magari in seguito al loro annuncio da parte di Sony e Bluepoint.