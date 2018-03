Demon's Souls: i fan sono al lavoro per riattivare il multiplayer con dei server privati

Pochi giorni fa, il 28 febbraio per l'esattezza,ha definitivamente staccato la spina ai server di. Il titolo diretto dadebuttò nell'ormai lontano 2009 in esclusiva su PlayStation 3 inaugurando il filone dei soulslike, ricco di estimatori.

La serie si è sempre contraddistinta per una community estremamente affezionata, che non s'è smentita neppure questa volta dal momento che si è messa al lavoro per riportare in vita il multiplayer del gioco. Un gruppo di fan, infatti, ha attivato dei server privati. Il progetto è ancora in corso ma, come testimonia l'immagine condivisa in calce, risultano già online e funzionanti. Al momento sono compatibili con le copie europee e nordamericane del gioco, anche se non risulta ancora possibile il cross-play tra le due regioni.

Grazie al codice sorgente che è stato reso pubblico, i giocatori possono persino creare i propri server privati. Se vi interessa il progetto, potete seguirlo da vicino grazie al thread dedicato su Reddit che trovate a questo indirizzo.

Non possiamo che rimanere sbalorditi di fronte alla passione manifestata da membri della community di Demon's Souls. Intanto, vi ricordiamo che a partire da domani gli abbonati a PlayStation Plus potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo uno dei suoi successori spirituali, Bloodborne.