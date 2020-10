Demon's Souls: il gameplay del remake commentato da Fossa e Sabaku

Di recente è emerso un nuovo video gameplay in 4K di Demon's Souls, rifacimento dell'omonimo titolo che nel 2009 ha inaugurato il fortunato filone dei "souls" mettendo a dura prova l'abilità (e la pazienza) dei possessori di PlayStation 3.

Il filmato ha scatenato la curiosità di tutti i giocatori in trepidante attesa, che hanno potuto dare uno sguardo più approfondito al lavoro compiuto da Bluepoint per riportare in auge un vero e proprio classico. Chiaramente, non è passato inosservato neppure agli occhi del nostro Francesco Fossetti, che ha invitato l'esperto Sabaku no Maiku per discutere di quanto mostrato in diretta sul canale Twitch di Everyeye. Non sono neppure mancati degli interessanti confronti con il Demon's Souls originale del 2009. Se vi siete persi la trasmissione, ricca di spunti ed osservazioni interessanti, potete rimediare grazie alla replica che trovate in apertura di notizia.

Demon's Souls, ricordiamo, sarà un gioco di lancio di PlayStation 5, destinata ad arrivare sugli scaffali italiani il prossimo 19 novembre. Quest'oggi, abbiamo scoperto che, contrariamente a quanto dichiarato nei mesi scorsi, Demon's Souls non supporterà il Ray-Tracing su PS5. Già che ci siete, date un'occhiata anche al resoconto della nostra chiacchierata con il direttore creativo di Bluepoint Games.