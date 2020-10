Demon's Souls: gameplay trailer 4K e nuove immagini del remake

Sony Interactive Entertainment toglie i veli a Demon’s Souls, uno dei giochi di lancio di PlayStation 5 disponibile dal 12 novembre in Nord America e dal 19 dello stesso mese anche in Europa. Il remake del capolavoro di Miyazaki è pronto a stupire i giocatori!

In apertura un nuovo video che mostra cinque minuti di gameplay, non vogliamo spoilerarvi nulla e dunque vi lasciamo alla visione integrale del filmato, in calce trovate invece una serie di nuovi screenshot che mostrano nemici e ambientazioni del gioco.

Su Everyeye.it sono online in esclusiva tante novità su questo attesissimo remake, abbiamo infatti avuto modo di vedere non solo una sequenza di gameplay (la stessa pubblicata oggi da Sony) ma anche di scambiare quattro chiacchiere con Gavin Moore, Direttore Creativo del remake, con approfondimenti legati anche al comparto tecnico e contenutistico del gioco: "Abbiamo cercato di lavorare con grande rispetto per il materiale ideato da From Software, mantenendo inalterati gli elementi che hanno reso grande Demon's Souls", ci ha rivelato Moore, insieme ad altri dettagli che potete leggere nella nostra anteprima di Demon's Souls per PS5.

Demon's Souls arriverà il 19 novembre in Europa in esclusiva su PlayStation 5, potete preordinare Demon's Souls su Amazon.it al prezzo di 80,99 euro con consegna garantita al lancio.