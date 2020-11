Demon's Souls: appuntamento speciale con Sabaku il 19 novembre su Twitch

Manca ormai un solo giorno al lancio di PlayStation 5, e siamo sicuri che moltissimi di voi la riceveranno a casa con una copia di Demon's Souls, remake dell'omonimo gioco datato 2009 realizzato dai talentuosi ragazzi di Bluepoint Games.

Tra le nostre pagine abbiamo parlato moltissimo di Demon's Souls, un gioco che ci ha stupito per il suo colpo d'occhio magnetico e per la fedeltà contenutistica e strutturale nei confronti dell'originale. Un titolo non perfettamente digeribile dal grande pubblico, ma che permette agli utenti di riscoprire una delle opere più importanti dell'evoluzione del videogioco contemporaneo. C'è tanto di cui discutere, per cui domani Michele "Sabaku" Poggi, uno dei più grandi esperti italiani dell'argomento, vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per chiacchierare assieme a voi di Demon's Souls. Nel frattempo, il nostro Francesco Fossetti giocherà portando avanti una build del Mago.

L'appuntamento è fissato per le ore 16:00 di domani 19 novembre, non mancate! Non dimenticate di effettuare l'iscrizione al canale e di attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi, così non rischierete di mancare all'appuntamento. Nell'attesa - sia della diretta, sia del lancio su PlayStation 5 previsto per domani - potete leggere la nostre recensione di Demon's Souls.