Demon's Souls un gioco di lancio di PS5? Potrebbe essere così, secondo un report

La scoperta di Demon's Souls nel database dell'ente di classificazione sudcoreano ha letteralmente mandato in visibilio in fan, poiché il fatto che sia già stato valutato potrebbe indicare l'intenzione di Sony di pubblicarlo già al lancio di PS5, previsto entro la fine di quest'anno.

La compagnia giapponese non ha ancora svelato ufficialmente la finestra di lancio di quello che può essere considerato come uno dei titoli per PS5 più attesi in assoluto, ma dalla discussione che è venuta a generarsi in rete è emersa una dichiarazione piuttosto interessante del noto Imran Khan, ex Senior Editor di Game Informer e ora co-presentatore di Kinda Funny.

Quando un seguace gli ha chiesto se il lancio di Demon's Souls sia effettivamente previsto in concomitanza del debutto di PS5, il giornalista ha dichiarato: "Potrei dubitarne a causa della COVID-19, ma non credo che sia fuori discussione. Per quanto ne so, hanno sempre puntato alla finestra di lancio [di PS5, nda]". Secondo il giornalista, quindi, Bluepoint punta da sempre a lanciare Demon's Souls assieme a PlayStation 5 e nonostante l'emergenza sanitaria, che potrebbe aver causato dei ritardi nello sviluppo, la possibilità non è ancora del tutto fuori discussione.

Restiamo in attesa di una comunicazione ufficiale di Sony, che potrebbe non tardare molto. Nella giornata di ieri, ha promesso l'arrivo di novità su PS5 nel giro di qualche settimana. In aggiunta, ci ha anche spiegato come verrà sfruttato il Dualsense da Demon's Souls.