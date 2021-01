Demon's Souls è stato il gioco PS5 più scaricato nel 2020 in Giappone

L'esordio di PlayStation 5 va a braccetto con il successo di Demon's Souls Remake: il rifacimento del capostipite dei souls curato da Bluepoint Games è rapidamente divenuto dal lancio il gioco più scaricato del 2020 in Giappone.

Demon's Souls è stato particolarmente apprezzato in Giappone ancor più che in Occidente, dove invece è stato Call of Duty Black Ops Cold War a fare da padrone indiscusso. Alcune differenze vengono evidenziate anche nella classifica dei giochi più scaricati su PlayStation 4: se in Giappone Final Fantasy VII Remake e Ghost of Tsushima si aggiudicano rispettivamente primo e secondo posto, in Nord America si fermano alla nona e quinta posizione. Di seguito, vi riportiamo integralmente le classifiche dei software più venduti nel Paese del Sol Levante nel 2020 su PS5 e PS4:

PS5

Demon’s Souls Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Call of Duty: Black Ops Cold War Atelier Ryza 2: Lost Legends and the Secret Fairy Assassin’s Creed Valhalla Dead by Daylight Devil May Cry 5 Special Edition Godfall No Man’s Sky FIFA 21

PS4

Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Dead by Daylight Minecraft Pro Evolution Soccer 2021 Season Update Fall Guys: Ultimate Knockout Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Maxi Boost ON Minecraft Dungeons Call of Duty: Black Ops Cold War Powerful Pro Baseball 2020

Le classifiche occidentali e orientali trovano infine un punto di incontro per quanto riguarda Beat Saber, eletto in entrambi i casi come il titolo per PlayStation VR più acquisto in versione digitale, e Spider-Man Miles Morales, che si piazza in ambo i casi al secondo posto tra i giochi più scaricati su PlayStation 5. In relazione ai DLC, infine, sono stati Monster Hunter World, Kingdom Hearts III, Yakuza: Like a Dragon e Dead by Daylight ad andare per la maggiore.