Demon's Souls e l'ignoto remake PS5, annuncio in arrivo? Misterioso Tweet da Bluepoint!

È ormai da diversi mesi che si rincorrono le più svariate ipotesi sulla possibile identità del prossimo progetto targato Bluepoint Games, complici anche i misteriosi messaggi pubblicati dalla stessa software house.

A partire dallo scorso novembre, infatti, l'account Twitter del team ha periodicamente pubblicato bizzarri messaggi, interpretati dalla community videoludica come intriganti indizi legati a remaster o remake in arrivo su PS5. Gli autori dell'apprezzato rifacimento di Shadow of the Colossus sembrano voler continuare a stare al gioco, tanto che un nuovo cinguettio misterioso si è fatto largo tra le maglie del social network.



Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il Tweet è piuttosto minimale. Il testo presente al suo interno recita "restate affamati", mentre un hashtag sembra chiamare in causa la nutrita community attiva sul forum di ResetEra. Ad accompagnare il tutto troviamo una criptica immagine, al cui centro troneggia la parola "Titolo", mentre in basso a destra è possibile avvistare una piccolo fiore blu, affiancato dalla dicitura "Fast Loading"/"Caricamento Rapido". Che quest'ultima formula possa suggerire un annuncio in dirittura di arrivo?



Nessun altro dettaglio è stato purtroppo offerto al pubblico, che dovrà pazientare ulteriormente prima di poter scoprire la natura del nuovo progetto di Bluepoint Games. Tra le possibilità ad ora più in voga nell'universo dei rumor figura un remake/remastered di Demon's Souls.