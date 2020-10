Demon's Souls, Lance McDonald l'ha visto in anteprima: includerà contenuti inediti

A riferirlo è il noto YouTuber Lance McDonald , ampiamente noto nella community di appassionati delle produzioni firmate dal team di Hidetaka Miyazaki. Ma non è tutto: il content creator riferisce infatti di aver avuto la possibilità di visionare il remake di Demon's Souls in anteprima e di aver dunque appreso diversi dettagli in merito alla produzione. Tra questi, risulta particolarmente interessante l'annuncio da parte di Lance McDonald della presenza nel gioco di contenuti assenti dal titolo originale. In particolare, il team di Bluepoint Games e Japan Studio avrebbero ripristinato dei cut content che non avevano trovato spazio nella versione definitiva di Demon's Souls su PlayStation 3. In particolare, McDonald cita la variazione degli artwork raffigurati sulle vetrate in prossimità del Fool's Idol. Lo YouTuber afferma inoltre che il codice di gioco del remake utilizza la medesima struttura dell'originale, elemento che trova rassicurante in termini di fedeltà del rifacimento all'originale. Infine, Lance McDonald riferisce di non aver avuto informazioni in merito all'introduzione di livelli di difficoltà aggiuntivi . Pur non escludendo del tutto la possibilità, la ritiene dunque a questo punto piuttosto improbabile. In attesa di scoprire se tutte le anticipazioni offerte si riveleranno corrette, ricordiamo che Demon's Souls sfrutterà molte delle feature PS5 .

Demon’s Souls Remake uses the same file structure of the original game, with enemies and objects even having (nearly) exactly the same folder and filenames as in the original. This gives me high hopes as to the faithfulness of the project. — Lance McDonald (@manfightdragon) October 24, 2020

Holy shit. Turns out @illusorywall actually discovered this as cut content in the original game long ago. I’ve attached the texture he extracted showing the two old men. I can confirm this “cut content” is absolutely restored in the remake. Amazing. pic.twitter.com/EON8DFcHEu — Lance McDonald (@manfightdragon) October 25, 2020

Nothing I've seen or been told so far suggests any difficulty modes have been added. They could be, but if so, I'm surprised there's no mention of them anywhere. — Lance McDonald (@manfightdragon) October 25, 2020