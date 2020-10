Demon's Souls: la musica del soulslike PS5 nel video sulla colonna sonora riorchestrata

Tra i tanti sforzi profusi da Sony per reinterpretare la leggenda di Demon's Souls su PS5, non poteva di certo mancare la reinterpretazione della colonna sonora del soulslike originario di FromSoftware. Il nuovo video di Bluepoint ci offre un assaggio delle musiche dell'action ruolistico in arrivo a novembre.

Sulla scorta delle informazioni condivise dal direttore creativo del nuovo Demon's Souls, Gavin Moore, sappiamo infatti che la musica che è stata registrata per la versione originaria dell'action ruolistico era disponibile solo in digitale, da qui l'impegno di SIE Worldwide Studios e Bluepoint di riorchestrare per intero la colonna sonora.

Il colosso tecnologico giapponese ha così deciso di affidare agli AIR Studios di Londra il compito di rivisitare la già splendida colonna sonora del maestro Shunsuke Kida con nuovi arrangiamenti. Gli studi di registrazione inglesi hanno così ricreato l'intera esperienza della colonna sonora e delle musiche di Demon's Souls con l'orchestra di Bill Hemstapat composta da 75 elementi e 40 coristi, oltre ai cantanti e ai musicisti solisti che sono intervenuti nelle parti più drammatiche degli arrangiamenti.

Prima di lasciarvi al video di cui sopra, vi proponiamo un video confronto su Demon's Souls tra PS3 e PS5 e, qualora ve lo foste perso, il riassunto dei contenuti inediti di Demon's Souls sperimentabili da chi esplorerà il regno di Boletaria a partire dal 19 novembre.