Demon's Souls: negozio ungherese lo mette a listino su PS4, ma la data non convince

A un mese dal lancio di PlayStation 5, sulle pagine dello store ungherese di Media Markt ha messo a listino la versione PS4 di Demon's Souls, il GDR di Bluepoint annunciato come esclusiva nextgen assoluta per la nuova famiglia di console Sony.

La scheda compilata da Media Markt comprende sia il prezzo che la copertina, identica alla cover già annunciata di Demon's Souls su PS5 ma con l'ovvia differenza rappresentata dal logo e dall'intestazione superiore di colore blu che accomuna tutte le boxart ufficiali di PlayStation 4.

A destare dei dubbi è però l'indicazione offerta da Media Markt sulla data d'uscita: i curatori del negozio digitale ungheresse fissano infatti il lancio dell'ipotetica versione PS4 di Demon's Souls per il 19 novembre 2020, ossia nella medesima data di commercializzazione di PlayStation 5 in mercati come quello italiano.

Dalla community del forum di ResetEra che, per prima, ha evidenziato la comparsa di questa scheda sulle pagine di Media Markt Ungheria, questa scoperta viene vista con scetticismo in funzione della strategia comunicativa di Sony: a loro giudizio, non c'è alcun motivo per cui il colosso tecnologico giapponese avrebbe dovuto nascondere l'imminente lancio della versione current-gen di Demon's Souls, soprattutto alla luce delle già confermate trasposizioni PS4 di Spider-Man Miles Morales, Horizon Forbidden West e Sackboy a Big Adventure.