Demon's Souls: NoClip ha dedicato un documentario di un'ora al gioco PS5 di Bluepoint

Con la progressiva ascesa della popolarità del genere, i Souls di FromSoftware sono riusciti a creare una delle community più appassionate del mondo videoludico attuale. Nel mentre attendete l'arrivo di Elden Ring, potreste voler dare uno sguardo ad un nuovo interessante documentario pubblicato dal canale YouTube NoClip.

NoClip si occupa spesso di approfondire il making of dei videgiochi più acclamati da critica e pubblico, e questa volta è toccato all'action-GDR restaurato da Bluepoint Games in occasione del lancio di PlayStation 5. Il filmato, che come di consueto trovate in cima alla notizia, affronta l'intera evoluzione del progetto, a partire dalla ricostruzione della misteriosa Boletaria, per poi passare alle modifiche alle modifiche di design e di gameplay, ai miglioramenti dell'audio design, della gestione della fisica e della telecamera, e ovviamente alla riproposizione delle epiche boss fight. Non manca in conclusione anche un accenno alle difficoltà riscontrate dello studio di sviluppo in piena pandemia, costretto quindi a ultimare i lavori in smart working.

Nelle scorse settimane il nome di Demon's Souls Remake era comparso nel database di PlayStation 4, e questo aveva portato i fan a sperare che il titolo potesse sbarcare sulla console old gen in un'operazione simile a quella di GodFall di Gearbox. Sulla questione è intervenuto il celebre YouTuber e modder Lance McDonald, il quale si è detto piuttosto scettico riguardo al possibile porting da parte di Bluepoint.