Demon's Souls: avete notato questa chicca della versione fisica per PS5?

In un mercato che si è fatto quasi completamente digitale, per fortuna c'è chi ancora riserva qualche attenzione al buon vecchio formato fisico. I dettagliatissimi libretti che un tempo sfogliavamo nel tragitto tra il negozio e casa sono ormai un vecchio ricordo, ma qualche chicca c'è ancora, come quella nella confezione di Demon's Souls per PS5.

L'artwork stampato sul Blu-ray del remake di Demon's Souls raffigura il protagonista del gioco nella sua forma materiale. Fin qui tutto nella norma, ma il bello viene al momento dell'estrazione del disco: sul fondo del suo alloggiamento è infatti possibile ammirare lo stesso personaggio nella medesima posa, ma nella sua forma spettrale!

Si tratta di un chiaro rimando ad una delle meccaniche principali del gioco sviluppato originariamente da FromSoftware: quando viene ucciso nella sua forma materiale, il protagonista si trasforma in uno spettro e viene rispedito al checkpoint più vicino con i punti vita dimezzati. In questa forma fa meno rumore e può persino invadere i mondi degli altri giocatori, mentre se intende tornare umano ha tre differenti modi di farlo.

Avevate già notato questa chicca? Se non ci avete mai fatto caso, prendete immediatamente la vostra copia di Demon's Souls dallo scaffale e apritela. Se non ne avete la possibilità, dirigetevi in calce a questa notizia per ottenere uno riscontro fotografico. Già che stiamo parlando del remake realizzato da Bluepoint Games, segnaliamo che secondo un rumor Demon's Souls potrebbe presto arrivare anche su PC.