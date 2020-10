Demon's Souls: tutte le novità sul comparto tecnico dell'esclusiva PS5

Nel corso della nostra intervista a Gavin Moore, il Creative Director di Demon's Souls ha tratteggiato i contorni delle novità principali che andranno a caratterizzare il comparto tecnico dell'esclusiva PS5 che, in Italia, sarà disponibile dal 19 novembre.

Come giustamente sottolineato da Francesco Fossetti nell'anteprima di Demon's Souls su PS5, il lavoro svolto da Moore e dai suoi collaboratori di Bluepoint segue il percorso tracciato da FromSoftware con il capolavoro originario ma rappresenta molto più di un restauro o un tributo. Il nuovo Demon's Souls va infatti visto come un rilancio integrale del soulslike omonimo per PS3, da qui tutte le sorprese che attendono gli appassionati in termini squisitamente grafici, estetici e tecnici.

Nel pieno rispetto dell'opera primigenia, Moore spiega infatti di aver ricostruito da zero ogni elemento dello scenario e tutti gli avversari. Ma non solo. Ciò di cui va più fiero l'alto esponente dei Bluepoint è il risultato ottenuto nella creazione di un nuovo sistema di illuminazione calcolato in tempo reale: in Demon's Souls su PS5 non ci sarà una singola fonte di luce precalcolata e statica, con tutte le conseguenze che possiamo facilmente intuire in termini di immedesimazione e di realismo negli scontri che prevedono l'utilizzo di torce e incantesimi di fuoco, oltreché di armi o magie con effetti "fulminanti".

Sin dal lancio, Demon's Souls proporrà all'utenza PlayStation 5 due modalità di rendering: la Performance Mode garantirà la massima fluidità di 60fps ad una risoluzione dinamica che oscillerà tra i 1440p e i 4K, mentre la Resolution Mode spingerà il gioco alla risoluzione nativa di 4K bloccando il framerate a 30fps.