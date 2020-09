Demon's Souls ospiterà più giocatori online rispetto all'originale

Dalle schede pubblicate da Sony sul suo sito ufficiale siamo riusciti a carpire alcune interessanti informazioni sui giochi di prossima generazione. Abbiamo scoperto, ad esempio, le dimensioni su disco di Demon's Souls e Spider-Man Miles Morales, e non è finita qui...

La scheda ufficiale del remake di Demon's Souls, ad esempio, ci ha svelato un interessante dettaglio sulla modalità multigiocatore messa a punto dai ragazzi di Bluepoint Games. A quanto pare, sarà in grado di ospitare fino a sei giocatori in contemporanea, un numero superiore ai quattro che potevano partecipare alle sessioni multiplayer nell'originale datato 2009. Nella storia dei souls, ricordiamo, le sessioni sono sempre state limitate a quattro fino a Bloodborne, e la prima apertura a sei partecipanti è avvenuta con Dark Souls 3.

Non vediamo l'ora di vedere in azione il multigiocatore di Demon's Souls. Con tutta probabilità non dovremo attendere ancora molto, visto che all'uscita del gioco mancano meno due mesi. L'esclusiva targa Bluepoint accompagnerà il lancio di PS5 il 12 novembre in USA e il 19 novembre in Europa. Nella giornata di ieri sono anche emersi dei dettagli su un'arma inedita riservata ai preordini di Demon's Souls... peccato che i riferimenti siano già stati rimossi dal sito ufficialo.