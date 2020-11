Demon's Souls per PlayStation 5: come ottenere le Monete di Ceramica

Nonostante il nuovo titolo di Bluepoint Games sia nelle mani degli appassionati solamente da poco più di una settimana, la community di Demon’s Souls ha già scoperto diversi segreti nascosti, tra i quali il più intrigante è sicuramente quello legato alle Monete di Ceramica.

Introdotte all’interno del remake in maniera del tutto inedita rispetto al gioco originale, questi strani oggetti consumabili sono in grado di ripristinare i vostri punti salute, esattamente come fanno le numerose erbe presenti canonicamente nel gioco, ma possono essere rinvenuti solamente seguendo un procedimento particolare. Per prima cosa, dovrete accumulare la bellezza di ben 25000 anime per poi donarle alla statua del Nexus: fare questo vi permetterà di sbloccare la modalità Fractured, uno speciale filtro visivo che funziona come una sorta di modalità specchio, all’interno della quale anche i vostri input al personaggio saranno stravolti (ad esempio, la mano destra diventerà la sinistra). Successivamente, dovrete portare la tendenza del vostro personaggio ad un livello completamente Bianco oppure completamente Nero, a vostra scelta.

Una volta eseguiti questi passaggi preliminari, potrete trovare le monete di ceramica all’interno dei mondi che compongono Boletaria, solitamente in posti ben nascosti oppure sotto ad alcune casse, le quali possono essere rotte rotolandoci sopra oppure colpendole con un attacco di qualunque tipo. Per trovarle assicuratevi quindi di esplorare minuziosamente ogni anfratto di ogni livello del gioco, per non rischiare di lasciarne indietro qualcuna: accumulando un totale di 26 monete di ceramica, infatti, potrete unirvi a coloro che hanno risolto il mistero della porta chiusa dietro al muro invisibile, e ottenere l’armatura speciale Penetrator. Per farlo, dovrete scambiare le 26 monete di ceramica raccolte con il corvo Sparkly, il mercante del Santuario della Tempesta, il quale vi cederà in cambio una Chiave Arrugginita, la quale aprirà la porta misteriosa.

A differenza di quanto accade con altri oggetti del gioco, le monete di ceramica non possono essere duplicate tramite il trucco di lasciare cadere un oggetto dal proprio inventario per un altro giocatore in modalità multiplayer: se proverete a farlo, infatti, la moneta si romperà, e potrete nuovamente raccoglierla come moneta rotta, per poi utilizzarla per le sue proprietà curative, ma non sarete più in grado di scambiarla con il corvo Sparkly.