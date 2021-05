Demon's Souls per PlayStation 5 è in offerta su Amazon

Demon's Souls è il nuovo remake di Bluepoint Games, uscito il 19 novembre 2020 su PlayStation 5 come gioco di lancio della nuova console Sony, nato originariamente su PS3 nel 2009, il capolavoro FromSoftware è tornato in vita con un comparto tecnico migliorato e ottimizzazioni sul fronte del gameplay.

Demon's Souls PS5 è in offerta su Amazon a 65.90 euro, con lo sconto del 18% dal prezzo di listino di 80,99 euro. Se non avete avuto modo di provare il titolo nella sua vecchia versione per PlayStation 3 e siete possessori di PlayStation 5, potrebbe essere l'occasione giusta per recuperarlo.

Per un approfondimento ulteriore vi rimandiamo alla nostra recensione di Demon's Souls ad opera di Francesco Fossetti, che ha premiato il remake di Bluepoint con un voto eccellente ed un giudizio complessivo che premia il lavoro svolto dalla compagnia.



Bluepoint Games dopo l'ottimo lavoro di svecchiamento attuato con il remake di Demon's Souls, prima ancora con Shadow of the Colossus, sembra sia in procinto di regalare nuovi lustri ad un'altra vecchia gloria del passato. Si vocifera che sia al lavoro per dar vita ad un remake del primo capitolo di Metal Gear Solid o addirittura al primo episodio di Silent Hill. Non ci sono ancora notizie ufficiali, aspettiamo che siano proprio i ragazzi della software house a svelare con un annuncio ufficiale il loro prossimo progetto.