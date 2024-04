Demon's Souls per PlayStation 5 con lo sconto del 52%, il miglior prezzo di sempre

Demon's Souls è l'ultimo remake di Bluepoint Games, uscito il 19 novembre 2020 su PlayStation 5 come gioco di lancio della nuova console Sony, nato originariamente su PS3 nel 2009, il capolavoro FromSoftware è tornato in vita con un comparto tecnico migliorato e ottimizzazioni sul fronte del gameplay.

Vai subito all'offerta Demon's Souls PS5 è in offerta su Amazon a 38,50 euro, con lo sconto del 52% dal prezzo di listino di 80,99 euro grazie alle offerte di oggi. Se non avete avuto modo di provare il titolo nella sua vecchia versione per PlayStation 3 e siete possessori di PlayStation 5, potrebbe essere l'occasione giusta per recuperarlo. Si tratta del prezzo più basso di sempre che il gioco abbia mai raggiunto dalla sua uscita.

Per un approfondimento ulteriore vi rimandiamo alla nostra recensione di Demon's Souls ad opera di Francesco Fossetti, che ha premiato il remake di Bluepoint con un voto eccellente ed un giudizio complessivo che premia il lavoro svolto dalla compagnia.

