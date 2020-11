Demon's Souls poliglotta: arriva anche il doppiaggio giapponese

Ormai pochi giorni separano i giocatori più coraggiosi dal loro ritorno - o dal loro primo viaggio - nell'insidioso regno di Boletaria. Con il remake di Demon's Souls ormai alle porte, giungono alcuni ulteriori dettagli sulla produzione.

In particolare, il PlayStation Blog del Sol Levante comunica che il rifacimento del gioco From Software includerà al suo interno un doppiaggio integrale in lingua giapponese. Si tratta di una gradita opzione, che va ad ampliare l'offerta confezionata da Bluepoint Games e Japan Studio. Nella sua versione per PlayStation 3, infatti, Demon's Souls offriva all'utenza esclusivamente il doppiaggio in lingua inglese. Di seguito, i principali attori e doppiatori parte del cast reclutato dal team di sviluppo: Saori Hayami (Maiden in Black), Ryoko Shiraishi (Monumental), Katsuhisa Hoki (Old King Allant), Fumiko Orikasa (Maiden Astraea), Tatsuo Suzuki (Ostrava of Boletaria) e Ken Narita (Cresfallen Warrior).



In arrivo in esclusiva su PlayStation 5, l'Action GDR sfrutterà diverse feature next gen. È stato ad esempio confermato il supporto di Demon's Souls al feedback aptico del DualSense, oltre alla possibilità di accedere a molteplici video guide tramite l'interfaccia di PS5. In attesa del debutto del gioco, fissato in concomitanza al lancio della nuova console Sony, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima di Demon's Souls redatta dal nostro Francesco Fossetti.