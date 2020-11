Demon's Souls e la porta misteriosa: la community propone una taglia!

È ormai da alcuni giorni che la community videoludica internazionale ha la possibilità di testare con mano il lavoro svolto dagli sviluppatori di Bluepoint Games e Japan Studio nel ricostruire il regno di Boletaria.

Avventurandosi lungo ogni meandro del nuovo Demon's Souls, gli appassionati sono tuttavia incappati in un mistero. All'interno del remake è infatti presente una porta assente dal Demon's Souls originale. Come prevedibile, la community si è immediatamente cimentata in un vastissimo numero di tentativi di aprirla, senza tuttavia giungere ad alcun risultato. Con il titolo per PlayStation 5 ora in arrivo anche in Europa, i giocatori sperano di incrementare la "forza lavoro" impegnata sulla produzione.



Per supportare l'attività di indagine di altri utenti, c'è ad esempio chi ha stilato su Reddit una lista di tutti i tentativi messi in atto sino ad ora e rivelatisi infruttuosi (poiché contiene spoiler, ci limitiamo a segnalarvi un link all'elenco su Reddit). C'è però chi è andato oltre, organizzando una vera e propria colletta tra gli appassionati per cercare di venire a capo del mistero. Con i fondi raccolti, la community legata a Demon's Souls attiva su Discord ha attivato una vera e propria taglia sulla porta misteriosa, da assegnare al primo giocatore che riuscirà a dimostrare di averla aperta!



Nel frattempo, alcune teorie suggeriscono che dietro di essa potrebbe celarsi un teaser per il rumoreggiato remake di Metal Gear Solid.