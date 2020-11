Demon's Souls, porte e suoni misteriosi: teaser per Metal Gear Solid Remake? La teoria!

Mentre il remake di Demon's Souls per PlayStation 5 si gode l'unanime apprezzamento di pubblico e critica, la community videoludica è pronta a scommettere sull'identità del prossimo titolo di Bluepoint Games.

Già in passato si era discusso della possibile esistenza di un remake di Metal Gear Solid in arrivo su PlayStation 5, proprio in seguito alla pubblicazione da parte della software house di un misterioso Tweet (potete visionarne un'immagine in calce a questa news). Da allora, si sono rincorsi solamente indiscrezioni e ulteriori rumor, ma non è giunta dal team, da Konami o da Sony alcuna conferma ufficiale. A rilanciare i sospetti dei videogiocatori giunge tuttavia ora un dettaglio notevolmente interessante.

Con Demon's Souls nelle mani dei giocatori che hanno già ricevuto la propria PlayStation 5, si sono moltiplicate le segnalazioni legate ad uno strano evento in-game. All'interno del Nexus, è infatti possibile sentire un suono improvviso e dalla natura difficilmente decifrabile: potete averne un esempio tramite il Tweet che trovate in calce. Ebbene, i giocatori si sono rapidamente trovati d'accordo nell'identificare l'audio come tratto da una delle boss fight di Metal Gear Solid. L'osservazione ha rialzato la nube di supposizioni, portando ad un'ipotesi decisamente intrigante. Come ormai noto, in Demon's Souls è apparsa una porta misteriosa, assente dal gioco originale e al momento impossibile da aprire. Dietro quest'ultima sembra tuttavia celarsi qualcosa: con un volo pindarico, la community di Reddit ha ipotizzato che possa trattarsi proprio di un oggetto volto ad annunciare Metal Gear Solid remake! Una teoria decisamente intrigante, cosa ne pensate?