Demon's Souls protagonista di uno State of Play a sorpresa: editor, gameplay e molto altro

Senza alcun preavviso, Sony ha ravvivato la giornata pubblicando a sorpresa una nuova puntata del suo State of Play interamente dedicata a Demon's Souls, uno dei fiori all'occhiello della line-up di lancio di PlayStation 5.

Nel corso dei 12 minuti dello show, il direttore creativo Gavin Moore ci svela alcuni retroscena sullo sviluppo e sul gameplay dell'action GDR firmato originariamente da FromSoftware e portato a nuova vita da Bluepoint Games. "Questo è un remake di proporzioni monumentali, che trasforma l'amatissimo classico di PlayStation in uno spettacolo magnifico per PlayStation 5. Sotto ogni aspetto, Demon's Souls ha l'aria, i suoni e l'atmosfera perfetta per la prossima generazioni di giochi", esordisce Moore all'inizio del video, prima di portarci alla scoperta del nuovo sistema di creazione del personaggio, del sistema di combattimento e delle boss fight contro il Flamelurker e il Dirty Colossus, il tutto mentre le immagini ci offrono un assaggio del rifacimento grafico operato dal team.

Trovate la puntata dello State of Play di Demon's Souls in versione integrale in cima a questa notizia. In calce trovate anche la versione sottotitolata in italiano, assicuratevi di attivarli dal player di YouTube. Demon's Souls uscirà al lancio di PlayStation 5 il prossimo 19 novembre. Tra le nostre pagine trovate anche un articolo dedicato alla differenze tra il Demon's Souls originale e il remake.