Demon's Souls su PS4? Il remake appare nel database della console old gen Sony

Il remake di Demon's Souls è sin da subito stato presentato come un progetto next-gen dedicato a PlayStation 5. Nonostante nel trailer di annuncio fosse apparsa un'indicazione che ne preannunciava l'arrivo su PC, Sony ha in seguito precisato che la sua console next-gen sarebbe stata l'unica piattaforma di destinazione dell'action-RPG.

L'account Twitter PlayStation Game Size, che sempre più spesso ci aggiorna riguardo al peso dei giochi per le piattaforme Sony, ha segnalato che Demon's Souls di Bluepoint Games è improvvisamente apparso nel database di PlayStation 4. Alcuni utenti hanno mosso obiezione ricordando come l'ID del gioco fosse già presente sulla console old gen per via dell'artbook digitale che può essere scaricato anche su PS4, ma stando all'utente Twitter si tratta in questo caso di un codice differente rispetto a quello apparso a novembre dello scorso anno.

Come spiegato nello stesso cinguettio che vi abbiamo riportato in calce, questo riferimento a Demon's Souls potrebbe stare a significare diverse cose. L'ipotesi più audace ci dice che il remake di Bluepoint sia destinato ad arrivare anche su PS4, seguendo così la scia di Godfall. Non è però da escludere che i riferimenti a questa edizione old gen del gioco vengano presto cancellati da Sony, o che si sia trattato di un semplice test interno per gli sviluppatori.

Insomma, non ci resta che attendere eventuali aggiornamenti da parte di Sony riguardo a questa vicenda. Nel frattempo, vi consigliamo di recuperare la nostra Recensione di Demon's Souls.