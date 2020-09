Demon's Souls su PS5, l'analisi di DF: il remake tra 60 fps e nuovi tempi di caricamento

Dopo essersi presentato in un primo trailer nel corso del mese di giugno, a settembre il remake realizzato dagli sviluppatori di Bluepoint Games si è reso protagonista di una ricca presentazione.

Nel corso dell'ultimo evento Sony dedicato a PlayStation 5 è stato infatti mostrato il primo video gameplay del remake di Demon's Souls, offrendo un assaggio del nuovo look del gioco FromSoftware. Per discutere di ogni dettaglio della produzione, la redazione di Digital Foundry ha pubblicato un'interessante video analisi, che potete trovare in apertura a questa news. Diversi gli aspetti toccati dall'esame tecnico svolto sulla Demo mostrata.

Sul fronte grafico, Digital Foundry riferisce di una risoluzione nativa a 1440p, con buoni risultati attesi da una performance in 4K. Probabilmente presentato in modalità performance, il gioco ha offerto un frame rate a 60fps nella maggior parte della Demo, con alcuni sporadici cali, non particolarmente preoccupanti visto che lo sviluppo ancora non risulta ultimato. La redazione non ha invece avvistato ombre rese in Ray Tracing, mentre le animazioni sembrano essere state ricreate da zero, con uno stile più stilizzato ma comunque efficace. Il lavoro svolto nella resa degli ambienti è parso impressionante, con la possibile trasformazione del remake di Demon's Souls nel souls più evoluto di sempre. Nota particolarmente positiva per i tempi di caricamento, con la versione PS3 che poteva richiedere sino a 11 secondi, mentre su PS5 si prospettano tempi inferiori ad 1 secondo.



In attesa di poter effettuare un test diretto, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca anteprima con tutti i dettagli sul gameplay di Demon's Souls per PS5, a cura del nostro Giuseppe Arace.