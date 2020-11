Demon's Souls PS5 analizzato da Digital Foundry: modalità grafiche e confronto con PS3

Demon's Souls è probabilmente il gioco di lancio per PlayStation 5 più atteso in assoluto. A differenza di Marvel's Spider-Man Miles Morales, che è un gioco cross-gen e in uscita su PS4 già domani, il remake dell'omonimo gioco datato 2009 è un progetto dedicato esclusivamente alla prossima generazione di console.

Per un gioco così importante, John Linneman di Digital Foundry ha preparato un'analisi tecnica monumentale della durata di oltre un'ora, che vede la partecipazione di tre sviluppatori di Bluepoint Games, tra cui il Creative Director Gavin Moore. Assieme, hanno presentato un esteso confronto con l'originale per PS3 e hanno spiegato come Demon's Soul's è stato portato su PS5, come fanno due motori grafici a lavorare all'unisono, quali sono le caratteristiche tecniche di PlayStation 5 che sono state sfruttate, a partire dall'SSD per i caricamenti veloci, e come funzionano le modalità Performance e Cinematografica, con la prima che privilegia il framerate e la seconda la qualità grafica. A proposito di queste ultime, potete vederle in azione fianco a fianco a partire dal miunto 7:00 del video allegato in cima a questa notizia.

Demon's Souls, ricordiamo, accompagnerà il lancio di PlayStation 5 fissato per il prossimo 19 novembre. In attesa della pubblicazione, potete già consultare la lista dei trofei di Demon's Souls per PS5: per questa nuova versione del gioco Bluepoint Games ha deciso di rimuovere i trofei più ostici e aggiungerne di nuovi.