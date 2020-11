Demon's Souls per PS5 in azione: gameplay con Fossa e Sabaku!

Con PlayStation 5 ormai ufficialmente disponibile anche nel Vecchio Continente, il pubblico europeo può testare con mano l'ultima produzione firmata Bluepoint Games e Japan Studio.

Per ripercorrere in compagnia le oscure lande di Demon's Souls, la Redazione di Everyeye ha organizzato un appuntamento speciale. In diretta sul Canale Twitch di Everyeye, il nostro Francesco Fossetti e Sabaku No Maiku hanno invitato il pubblico a seguirli in un primo viaggio attraverso l'insidioso regno di Boletaria. Durante una sortita di circa mezz'ora, c'è stato modo di discorrere del lavoro di ricostruzione svolto da Bluepoint Games, delle origini e delle caratteristiche dell'opera originale plasmata da From Software all'epoca di PlayStation 3 e molto altro.

Se vi siete persi la diretta, trasmessa su Twitch giovedì 19 novembre, non disperate: è infatti disponibile una replica integrale dell'appuntamento. Come di consueto, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news, oppure, in alternativa, sul Canale YouTube di Everyeye. Nell'augurarvi una buona visione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una ricca recensione del remake di Demon's Souls per PS5, sempre a cura di Francesco Fossetti.



