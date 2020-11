Demon's Souls su PS5 carica in un lampo: due video mostrano i tempi di avvio fulminei

Dai rispettivi profili Twitter, il giornalista Andy Robinson e lo youtuber GameRiot mostrano due video che testimoniano l'incredibile rapidità dell'SSD di PlayStation 5 nel lanciare Demon's Souls.

Sia il redattore di VideoGamesChronicle che il creatore di contenuti hanno testato le prestazioni dell'SSD customizzato di PS5 eseguendo la medesima prova di caricamento del Remake di Demon's Souls dall'interfaccia della console nextgen di Sony.

Come possiamo scoprire ammirando i due video di Robinson e GameRiot in calce alla notizia, la fase di caricamento iniziale non avviene in maniera istantanea ma richiede un'attesa di poco più di venti secondi, un lasso di tempo che comprende tutte le operazioni da compiere per passare dalla dashboard al gioco e che, oltretutto, sembra non variare in base all'area di Boletaria caricata o ai progressi effettuati.

L'uscita del soulslike di SIE Japan Studio e Bluepoint Games è prevista per il 19 novembre in esclusiva su PlayStation 5. Nell'attesa di proporvi la nostra recensione e di approfondire gli aspetti grafici, narrativi, ludici e contenutistici del remake del kolossal action ruolistico di FromSoftware, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it ci siamo soffermati sulle sorprese dello State of Play di Demon's Souls e abbiamo trattato la notizia sul video confronto di Demon's Souls tra PS3 e PS5.