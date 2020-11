Demon's Souls PS5: come cambiare armatura e vestiti del personaggio

Armi e incantesimi sono fondamentali per aumentare le capacità offensive del vostro personaggio durante l’avventura in Demon’s Souls, ma uguale importanza rivestono anche i numerosissimi set di armatura e vestiario indossabili.

Come accade in ogni altro esponente del genere souls-like, durante l’esplorazione vi capiterà di trovare e recuperare un gran numero di pezzi di armatura e set completi di vestiario che potrete poi equipaggiare per ottenerne i benefici. In particolare, ogni set è diviso in quattro parti differenti, testa, torso, braccia e gambe: ciascuno di questi pezzi possiede diverse statistiche difensive, dalla difesa fisica a quella magica, oltre che quelle contro fuoco, veleno e altro ancora; inoltre, ogni pezzo di armatura possiede uno specifico peso, che andrà ad influenzare il peso complessivo trasportato dal personaggio, e di conseguenza le capacità di movimento di quest’ultimo.

I pezzi di armatura potranno essere recuperati durante l’esplorazione, nel qual caso potrete trovarli interagendo con i cadaveri illuminati dal simbolo che indica la presenza di un oggetto che può essere raccolto oppure all’interno di bauli e scrigni, oppure possono essere rilasciati dai nemici uccisi come drop, o ancora essere acquistati dai numerosi mercanti che popolano il regno di Boletaria, i quali saranno ben felici di cedervi la loro merce in cambio della giusta quantità di anime. Una volta ottenuto un nuovo pezzo di armatura o di vestiario, potrete confrontarlo con quello attualmente indossato aprendo il menu dell’Equipaggiamento del vostro personaggio, per poi selezionare lo slot corrispondente (ad esempio, lo slot della testa per controllare le caratteristiche di un elmo) e scorrendo con il cursore fino al pezzo di equipaggiamento desiderato. In questo modo, potrete vedere quali delle caratteristiche del nuovo oggetto sono migliori di quello attualmente indossato (evidenziate in blu) e quali sono invece quelle peggiori (evidenziate in rosso). Un metodo alternativo per controllare le caratteristiche di un nuovo equipaggiamento è quello di visualizzarlo all’interno della schermata dell’Inventario.

Se doveste decidere di equipaggiare un nuovo pezzo di equipaggiamento, non dovrete fare altro che selezionare l’oggetto corrispondente all’interno del menu Equipaggiamento, e dalla schermata che comparirà in seguito vi basterà selezionare il pezzo di equipaggiamento con cui lo volete sostituire, per poi confermare lo scambio.

Nel caso in cui troviate il gioco troppo difficile per i vostri gusti anche indossando un'armatura particolarmente potente, oppure viceversa desideriate una sfida ancora più complessa, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra guida per modificare la difficoltà di Demon's Souls tramite la manipolazione della Tendenza dei mondi e del personaggio. Se invece doveste trovarvi spesso a corto di punti salute, vi raccomandiamo di consultare la nostra guida con tutti i trucchi per curare la salute del vostro personaggio, utile per aumentare le vostre possibilità di sopravvivenza all'interno dello spietato mondo di Boletaria.