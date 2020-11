Demon's Souls PS5: come curare la salute del personaggio

L’esperienza di gioco in Demon’s Souls Remake per Playstation 5 non è sicuramente delle più leggere, e vi capiterà probabilmente molto spesso di subire ingenti danni da parte dei nemici che incontrerete sul vostro percorso.

Soprattutto nella prima parte del gioco potrebbe bastare un brevissimo momento di disattenzione per cadere vittima della furia omicida dei demoni e dei nemici sparsi per le terre di Boletaria, compresi quelli di più basso livello. Ecco quindi che tornano utili i diversi oggetti che vi permetteranno di recuperare almeno una parte della salute perduta, in modo da evitare una morte ingloriosa e proseguire nel vostro cammino.

A differenza di quanto accade nella serie Dark Souls, dove i giocatori possono curarsi consumando delle fiaschette Estus, in Demon’s Souls la possibilità di recuperare la salute è affidata ad una serie di erbe, ciascuna con un potere curativo diverso dalle altre. Idealmente potrete trasportare durante la vostra avventura decine di erbe di ogni tipo, in quantità nettamente superiori a quanto invece è possibile fare con le fiaschette Estus di Dark Souls, ma a differenza di quest’ultime ogni erba avrà un proprio peso specifico, e portarne troppe con voi potrebbe far crescere a dismisura il peso totale del vostro equipaggiamento.

All’interno di Demon’s Souls potrete trovare un totale di 6 differenti erbe curative, che potrete utilizzare equipaggiandole all’interno di uno degli slot per gli oggetti ad utilizzo rapido, e attivandole durante la partita tramite la pressione del tasto Quadrato:

Erba Crescente - restituisce 120 HP

- restituisce Erba Mezza - restituisce 240 HP

- restituisce Erba Calante - restituisce 400 HP

- restituisce Erba Piena - restituisce 600 HP

- restituisce Erba Nuova - cura completamente la salute persa

- la salute persa Erba Oscura - cura completamente la salute persa e annulla tutti gli impedimenti applicati al personaggio (come l’avvelenamento)

In alternativa alle erbe, esiste un altro metodo per poter recuperare la salute del proprio personaggio: questa operazione è infatti possibile anche utilizzando uno dei diversi miracoli curativi presenti nel gioco. Per lanciarli dovrete però disporre di un talismano equipaggiato in uno slot per un’arma e delle statistiche necessarie, in particolare la Fede, per riuscire ad utilizzarlo (variabili a seconda della potenza del miracolo stesso). Ricordate, inoltre, che utilizzare i miracoli consumerà la barra del mana del vostro personaggio, come qualsiasi altra magia, e dovrete quindi stare attenti a non terminare prima del previsto la vostra capacità di utilizzare questo speciale sistema di guarigione.

Se volete scoprire la nostra opinione sull'ultima fatica di Bluepoint Games in esclusiva per Playstation 5, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon's Souls, a cura del nostro Francesco Fossetti. Se invece avete già iniziato la vostra avventura nelle terre di Boletaria potrebbe tornarvi utile la nostra guida su come salvare in Demon's Souls.