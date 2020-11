Demon's Souls PS5: come modificare la difficoltà tramite la tendenza

Sebbene non sia possibile impostare un vero e proprio livello di difficoltà, ne all’inizio di una nuova partita né tantomeno durante il suo svolgimento, in Demon’s Souls esiste comunque un metodo per modificare la difficoltà del gioco.

Nonostante questo metodo non sia per nulla intuitivo né esplicitato all’interno dell’opera di From Software rivisitata da Bluepoint seguendo la nostra guida riuscirete a padroneggiare il sistema al meglio, il quale si basa sulla meccanica della Tendenza del Mondo (e del giocatore).

Ciascuno dei 5 differenti mondi a cui potrete accedere tramite le altrettante Arcipietre presenti all’interno del Nexus è associato ad uno speciale attributo chiamato Tendenza, visibile all’interno del menu, che determina anche la potenza dei singoli nemici presenti in quel mondo e, contemporaneamente, la quantità di ricompense che guadagnerete sconfiggendoli. La Tendenza di un mondo può cambiare, variando da completamente bianca a completamente nera, ed agisce come una sorta di misura delle vostre azioni positive o negative. In particolare, la Tendenza varierà verso il bianco tramite azioni come aiutare gli NPC dell’area a completare le proprie quest e aiutare gli altri giocatori durante scontri e boss-fight. Al contrario, questo indicatore si sposterà verso il nero nel caso in cui moriate un numero eccessivo di volte all’interno dello stesso mondo (condizione evitabile utilizzando in maniera adeguata tutte le possibilità curative che il gioco mette a disposizione del giocatore), uccidiate gli NPC oppure invadiate in maniera aggressiva le partite degli altri giocatori.

Un mondo con una Tendenza positiva (bianca) avrà nemici più abbordabili e facili da sconfiggere, ma vi fornirà anche ricompense inferiori per quelli che sconfiggerete, mentre un mondo con una Tendenza negativa (nera) vedrà aumentata la potenza dei nemici che contiene e contemporaneamente la quantità di ricompense che sarà possibile ottenere da essi. Naturalmente, esistono numerosi step intermedi per la Tendenza di un mondo, che nel passaggio da bianca a nera dovrà prima attraversare una folta scala di grigi, con variazioni poco percettibili da un livello al successivo o precedente.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon's Souls remake per Playstation 5. Se invece avete già acquistato il gioco potreste essere interessati alla nostra guida su come salvare i progressi della vostra avventura.