Demon's Souls PS5: come modificare il server di rete

Nonostante sia un titolo prevalentemente orientato al singleplayer, Demon’s Souls implementa alcune meccaniche particolari per il multigiocatore, sia competitivo che cooperativo.

Entrambe le situazioni si basano sul trasferimento del proprio personaggio all’interno del mondo di un altro giocatore, il quale poi diventerà, a seconda dell’oggetto utilizzato per il trasferimento, un vostro avversario oppure il vostro compagno di avventure, oppure viceversa. Per questo motivo, il server di gioco al quale vi collegherete con la vostra partita determinerà in maniera importante la quantità, oltre alla qualità in termini di stabilità della connessione, di giocatori che potrete incontrare nelle vostre scorribande multigiocatore.

Nel caso in cui doveste ritrovarvi ad avere difficoltà a trovare altri giocatori per passare qualche ora in modalità competitiva o cooperativa, una situazione che potrebbe capitare per una serie di motivi diversi, potrete riuscire a risolvere il problema piuttosto facilmente, semplicemente modificando il server sul quale vi appoggiate per le vostre sessioni multigiocatore, in modo tale da poterne trovare un altro più popolato. Per farlo, dirigetevi all’interno del menu delle Impostazioni di gioco, e selezionata la schermata delle impostazioni di Rete: qui troverete l’opzione per modificare il server che state cercando, e potrete scegliere da una lunga lista di possibilità differenti. Ricordate, comunque, che più il server che selezionerete sarà fisicamente distante dalla vostra posizione geografica, tanto più sarà probabile che possiate soffrire di problemi di lag durante le vostre sessioni multigiocatore.

