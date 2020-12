Demon's Souls PS5: come ottenere la Regalia del Nord

I numerosi livelli dei mondi di Demon’s Souls Remake sono pieni di una grande quantità di armi uniche estremamente potenti, che possono essere recuperate soddisfando determinati requisiti, ed equipaggiate per ottenerne i poteri speciali che ne scaturiscono.

Prima di continuare con la nostra guida, vi ricordiamo che il suo contenuto potrebbe costituire spoiler: nel caso in cui non abbiate ancora terminato la vostra avventura all’interno del gioco, dunque, vi consigliamo di non procedere oltre questo punto con la lettura della nostra guida.

Tra le varie armi uniche che potete trovare durante la vostra avventura, la Regalia del Nord è sicuramente una delle più potenti spade grandi che potete ottenere: le sue statistiche aumentano infatti progressivamente a seconda del vostro livello di tendenza, sia esso verso il bianco o verso il nero. In generale, maggiore sarà la purezza della tendenza del vostro personaggio, maggiori saranno anche i danni inflitti con la Regalia del Nord, la quale è anche un’arma estremamente utile per tutte le build che puntano ad aumentare la vitalità.

Il primo requisito che dovrete soddisfare è quello di completare il gioco almeno una volta: questa speciale spada, infatti, diventerà disponibile solamente in modalità New Game +, e non potrà in alcun modo essere ottenuta in modalità normale. Inoltre, dovrete assicurarvi di aver ottenuto, nella partita precedente al New Game +, sia la Demonbrandt che la Soulbrandt, una coppia di spade che abbiamo trattato all'interno di una guida dedicata. Infine, sempre prima di cominciare la nuova partita in modalità NG+, assicuratevi di aver ottenuto, e di avere ancora con voi, l'anima del Falso Re Demone, un oggetto unico che può essere recuperato solamente uccidendo Re Allant durante quello che è a tutti gli effetti l'ultimo combattimento contro un boss principale dell'intero gioco.

Una volta che avrete soddisfatto tutti i requisiti fondamentali, non dovrete fare altro che iniziare una nuova partita in modalità New Game +, utilizzando come base quella appena conclusa in cui avete tutti i materiali necessari sopra elencati. Progredite all'interno del gioco finché non sbloccherete la possibilità di viaggiare attraverso i mondi e i livelli del gioco attraverso le Arcipietre, dopodiché dirigetevi alla Valle di Stonefang. Una volta giunti qui cercate il fabbro chiamato Ed, e consegnategli l'anima del Falso Re Demone, la Demonbrandt e la Soulbrandt. Così facendo, il fabbro sarà in grado di forgiare per voi la Regalia del Nord, una delle armi di fattura più pregiata dell'intero Demon's Souls Remake.

Come accennato in apertura, infatti, questa particolare spada non scala i propri attributi e output di danno in base alle caratteristiche e agli attributi del vostro personaggio, anche se richiede pur sempre dei valori minimi di Forza e Destrezza per poter essere impugnata, pari rispettivamente a 20 e 14. Al contrario, l’unico modo che avrete per aumentare le statistiche e l’output di danno della Regalia del Nord è quello di portare la tendenza del vostro personaggio verso una tendenza completamente bianca oppure completamente nera: una volta raggiunta una situazione di purezza, la vostra nuova spada infliggere ben 540 danni base, cosa che la rende una delle armi più potenti dell’intero gioco.

Nel caso in cui vogliate saperne di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon's Souls Remake.