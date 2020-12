Demon's Souls PS5: come ottenere la Soulbrandt e la Demonbrandt

Durante la vostra avventura all’interno di Demon’s Souls Remake per Playstation 5, avrete la possibilità di recuperare e successivamente utilizzare una grande quantità di armi diverse, divise in numerose categorie e tipologie differenti. Scopriamo quindi come e dove trovare due delle migliori spade dell’intero gioco.

Entrambe le armi che analizzeremo dall’interno di questa guida potranno essere recuperate solamente durante fasi di gioco piuttosto avanzate: di conseguenza, se non avete ancora terminato la vostra avventura nel regno di Boletaria, oppure se semplicemente non gradite gli spoiler, vi consigliamo di non procedere con la lettura oltre questo punto.

Soulbrandt

Questa spada potrà essere ottenuta verso la fine del gioco, successivamente allo scontro con Re Allant, uno degli ultimi boss di Boletaria. Se giungerete ad affrontare questo combattimento dopo aver completato la maggior parte delle altre attività del gioco dovreste essere in grado di sconfiggere Allant senza particolari difficoltà: dopo la vostra vittoria, otterrete la Soulbrandt come ricompensa per l’uccisione del boss. Essendo questa un’arma unica, il metodo spiegato è l’unica occasione che avrete in tutta la partita per ottenere questo strumento, il quale infligge danni bonus quando viene impugnata da personaggi con Tendenza Nera.

Demonbrandt

Per ottenere l’altra spada trattata in questa guida, la Demonbrandt, dovrete invece interagire con uno dei personaggi che incontrerete durante la vostra avventura: stiamo parlando di Ostrava di Boletaria, uno dei primissimi personaggi che potrete incontrare durante la vostra partita all’interno del primo dei cinque mondi accessibili dal Nexus. Ostrava possiede un oggetto fondamentale per poter ottenere la Demonbrandt, ovvero la Chiave del Mausoleo. Esistono due metodi differenti per ottenere questa chiave:

Il primo metodo per poter ottenere la Chiave del Mausoleo è, banalmente, quello di uccidere Ostrava appena lo incontrerete per la prima volta ai Cancelli di Boletaria: facendolo otterrete la chiave, ma vi precluderete la possibilità di portare avanti la sua quest.

appena lo incontrerete per la prima volta ai Cancelli di Boletaria: facendolo otterrete la chiave, ma vi precluderete la possibilità di portare avanti la sua quest. In alternativa, come appena accennato, potrete decidere di aiutarlo durante il vostro percorso attraverso i livelli della prima Arcipietra; una volta raggiunto il livello 1-4, e raggiunta la Torre del Re, troverete Ostrava seduto nei suoi pressi. Interagendo con lui inizierete un dialogo, al termine del quale Ostrava morirà e vi cederà la Chiave del Mausoleo.

Una volta ottenuta la Chiave del Mausoleo, con uno qualsiasi dei due metodi descritti, ritornate ai Cancelli di Boletaria e raggiungete il ponte di pietra difeso da un cavaliere con gli occhi rossi. Sbarazzatevi di lui ed utilizzate la chiave per aprire la porta: all’interno troverete ad aspettarvi Re Doran, il quale vi sfiderà a dare prova delle vostre qualità, in modo da meritarvi la sua spada. Dopo aver ridotto del 25% la sua salute Doran interromperà lo scontro, e vi consegnerà la Demonbrandt. Se invece continuerete ad attaccarlo, lo scontro diventerà più difficile: nel caso in cui doveste riuscire a uccidere Doran, otterrete un set di armatura e un anello unici.

All'interno del remake dell'originale Demon's Souls, gli sviluppatori di Bluepoint Games hanno deciso di introdurre un set di armatura inedito, ottenibile solamente accumulando un certo numero di monete di ceramica di Demon's Souls, oggetti consumabili che possono essere recuperati solamente giocando Demon's Souls in modalità Fractured.