Demon's Souls su PS5: cosa ne pensa FromSoftware? Miyazaki benedice il lavoro di Bluepoint

In coincidenza della pubblicazione dell'ultimo gameplay 4K di Demon's Souls su PS5, il direttore creativo del progetto di SIE e Bluepoint, Gavin Moore, riferisce di aver ricevuto la benedizione di Hidetaka Miyazaki e del team di FromSoftware per il lavoro svolto su questo importante rifacimento nextgen.

Davanti ai microfoni di GameSpot, Moore spiega infatti che "i creatori originali di Demon's Souls, Miyazaki e From Software, ci hanno dato la loro benedizione ed erano felici di sapere che avremmo realizzato questo gioco, ma non sono stati coinvolti in nessun ambito della produzione del titolo. L'intero processo di sviluppo è stato gestito dai Worldwide Studios di SIE e da Bluepoint Games".

Pur senza il coinvolgimento del papà della serie di Dark Souls, il direttore creativo del "nuovo" Demon's Souls specifica che "ci siamo assicurati di rimanere fedeli alla loro visione originaria. Per noi è stato un fattore incredibilmente importante. Siamo grandi fan dei giochi di Miyazaki, quindi assicurarci di creare un gioco che fosse aderente alla visione del suo ideatore ha rappresentato il nostro standard di riferimento per tutto lo sviluppo del gioco".

L'uscita del kolossal soulslike di Bluepoint è prevista per il 19 novembre, in coincidenza del lancio europeo di PlayStation 5. Per saperne di più su questa esclusiva, vi rimandiamo alla nostra anteprima di Demon's Souls su PS5 curata da Francesco Fossetti, con tutte le informazioni esaustive sui contenuti e sul gameplay dell'action ruolistico.