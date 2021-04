Demon's Souls su PS5: la cover prende vita nell'incredibile lavoro fan made

Da grande appassionato di avventure soulslike, il redditor Dion42o ha tratto spunto da Demon's Souls su PS5 per realizzare il mockup di un'ipotetica versione in Realtà Aumentata della cover dell'ultimo kolossal ruolistico degli studi Bluepoint.

L'opera amatoriale di Dion42o riprende la copertina del rifacimento next gen di Demon's Souls per animarla con un suggestivo effetto tridimensionale che offre allo spettatore l'opportunità di "sbirciare" i diversi elementi che compongono lo sfondo dominato dal possente drago.

Non c'è da sorprendersi, quindi, se la reinterpretazione della già splendida cover di Demon's Souls su PS5 ha saputo catturare in queste ore le attenzioni di moltissimi utenti, con quasi 50.000 "mi piace" ottenuti su Reddit e un numero non inferiore di retweet e messaggi condivisi sui social. In calce alla notizia trovate ad esempio l'eloquente messaggio con cui il giornalista Jez Corden ha voluto omaggiare il lavoro svolto dal redditor.



Dategli un'occhiata e fateci sapere che cosa ne pensate e, perché no, se pensate ad altre copertine (di giochi PS5 e non) che potrebbero trarre giovamento da un effetto analogo. Prima di lasciarvi ai commenti, ricordiamo a chi ci segue che su queste pagine potete trovare il nostro approfondimento con 10 motivi per giocare al remake di Demon's Souls su PS5.