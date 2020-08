Demon's Souls per PS5 disponibile al lancio? Il gioco è stato classificato!

Presentato durante l'evento Sony dedicato al reveal dei giochi in arrivo su PlayStation 5, dopo mesi di rumor sempre più insistenti, è stata infine svelata l'esistenza dell'atteso rifacimento dell'opera firmata da FromSoftware.

L'annuncio del remake di Demon's Souls da parte di Bluepoint Games, già autori dell'apprezzato remake di Shadow of the Colossus, ha entusiasmato il pubblico. Tuttavia, in seguito al reveal, non si hanno avute più notizie sulla produzione né su di una possibile finestra di lancio indicativa. Tuttavia, un recente avvistamento potrebbe rappresentare un indizio in tal senso.



La sempre vigile community videoludica ha infatti avvistato Demon's Souls tra le maglie dei database dell'ente sudcoreano predisposto alla classificazione dei prodotti di intrattenimento. Il remake di Bluepoint Games è stato dunque valutato dal board, un azione che in genere denota un processo di sviluppo ormai in fase avanzata. Sull'onda ci questa considerazione, hanno cominciato a emergere ipotesi legate a un lancio di Demon's Souls in concomitanza con l'arrivo di PS5 sul mercato.

Le speranza del pubblico sono state di recente sostenute dalle considerazioni condivise dal noto analista videoludico Benji Sales. Nel corso di una diretta streaming, quest'ultimo ha infatti dichiarato di essere a conoscenze del fatto che Marvel's Spider Man: Miles Morales non sarà l'unica esclusiva PS5 al lancio. Per avere conferme, tuttavia, sarà necessario attendere comunicazioni ufficiali da parte di Sony o Bluepoint Games.