Demon's Souls per PS5 è in fase Gold da un bel po', parola di Lance McDonald

Sono tanti i motivi per i quali i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani su PlayStation 5 il mese prossimo, e uno di questi è l'atteso remake di Demon's Souls ad opera di Bluepoint.

Gli sviluppatori texani si sono distinti in passato per le ottime operazioni di rimasterizzazione di alcuni classici del catalogo di Sony, da God of War Collection a Uncharted: The Nathan Drake Collection, ma il cuore dei videogiocatori lo hanno conquistato definitivamente con l'eccellente remake di Shadow of the Colossus. Pertanto, l'attesa per il rifacimento di Demon's Souls, un progetto pienamente next-gen, è alle stelle.

Alcuni giocatori, in ogni caso, non hanno mancato di esprimere tutta la loro preoccupazione per non aver visto il consueto annuncio dell'entrata in fase Gold. Per Marvel's Spider-Man Miles Morales, un altro gioco di lancio di PS5, è stato fatto ad esempio. Che si siano verificati dei problemi allo sviluppo di Demon's Souls? Per fortuna non dovrebbe essere questo il caso: stando a quanto dichiarato da Lance McDonald, personalità molto vicina a FromSoftware, Demon's Souls sarebbe entrato in fase Gold lo scorso 24 settembre, e che quindi non c'è alcun rischio che venga rinviato.

Nulla dovrebbe impedirvi di tornare a Boletaria il prossimo 19 novembre: nel frattempo leggete la nostra anteprima di Demon's Souls.