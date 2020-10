Demon's Souls PS5 tra fedeltà e innovazione: il riassunto dei contenuti inediti

Prendendo spunto dalla nostra intervista a Gavin Moore con l'anteprima di Demon's Souls per PS5, proviamo a riassumere tutte le novità di gameplay e i contenuti inediti previsti nell'action ruolistico in salsa nextgen che arriverà a novembre.

Ai nostri microfoni, il direttore creativo del progetto di Demon's Souls ha fornito al buon Francesco Fossetti tutta una serie di precisazioni e di chiarimenti sull'offerta ludica che ci si prospetta al lancio di PlayStation 5.

In aggiunta al lavoro sul comparto tecnico di Demon's Souls per PS5, il rappresentante di Bluepoint e dei Worldwide Studios di SIE cita l'aggiunta di migliaia di innovazioni e di modifiche compiute per ampliare l'esperienza soulslike del titolo originario. Eccovi una sintesi degli interventi più importanti e rappresentativi:

La fotocamera è stata modificata , ma i giocatori potranno sempre riposizionare la telecamera tornando alla vecchia inquadratura del Demon's Souls originario

, ma i giocatori potranno sempre riposizionare la telecamera tornando alla vecchia inquadratura del Demon's Souls originario Nei menù sarà possibile attivare diversi filtri grafici, tra cui quelli per giocare in bianco e nero o per "emulare l'esperienza" vissuta su PlayStation 3

Nel gioco non ci sarà spazio per la Sesta Arcipietra , una delle maggiori aree tagliate dal Demon's Souls e scoperte dai fan, ma saranno comunque presenti tanti contenuti inediti disseminati negli altri scenari

, una delle maggiori aree tagliate dal Demon's Souls e scoperte dai fan, ma saranno comunque presenti tanti contenuti inediti disseminati negli altri scenari Il sistema del World Tendency rimarrà invariato: lo "stato di degrado" di ciascuna ambientazione si modificherà in funzione delle azioni intraprese dai giocatori, come l'abbattimento di un determinato boss o l'esplorazione di un'area segreta

rimarrà invariato: lo "stato di degrado" di ciascuna ambientazione si modificherà in funzione delle azioni intraprese dai giocatori, come l'abbattimento di un determinato boss o l'esplorazione di un'area segreta Il sistema di Cure subirà delle lievi modifiche: in assenza delle fiaschette Estus di Dark Souls, nel titolo sarà possibile trasportare solo un quantitativo limitato di erbe curative (nella fattispecie, 10 Full Moon e 50 Crescent Moon)

subirà delle lievi modifiche: in assenza delle fiaschette Estus di Dark Souls, nel titolo sarà possibile trasportare solo un quantitativo limitato di erbe curative (nella fattispecie, 10 Full Moon e 50 Crescent Moon) Nei contenuti endgame sarà presente anche la Fractured Mode , l'opzione per "capovolgere il mondo" e reintraprendere l'avventura all'interno di zone in modalità specchiata con scenari speculari

, l'opzione per "capovolgere il mondo" e reintraprendere l'avventura all'interno di zone in modalità specchiata con scenari speculari Sarà inclusa una Modalità Foto

Non ci sarà alcuna impostazione sui livelli di difficoltà , come per l'originale

, come per l'originale Saranno disponibili diverse opzioni di accessibilità

Sin dal lancio, l'utenza PS Plus potrà accedere alla funzione Game Help dall'interfaccia di PS5, con video-guide che mostreranno strategie e consigli per superare le sfide più difficili con i boss

Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche un video gameplay 4K di Demon's Souls su PS5 e delle immagini inedite che mostrano alcune delle ambientazioni da esplorare nel regno di Boletaria a partire dal 19 novembre.