Demon's Souls su PS5 finisce sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry

A quasi una settimana dal debutto americano di PlayStation 5, Digital Foundry ha pubblicato il suo video d'analisi del comparto tecnico di Demon's Souls, il remake ad opera di Bluepoint Games e uno dei pezzi forti della lineup della console di nuova generazione Sony.

Nel video del celebre canale YouTube che vanta più di un milione di iscritti, John Linneman ha parlato molto bene dell'esclusiva PS5. Stando all'esperto di hardware, rispetto alla versione originale per PlayStation 3, il gioco è migliorato in maniera sensibile sotto tutti i punti divista. Il titolo PS5 vanta infatti una mole poligonale vistosamente maggiore (e superiore anche a Dark Souls 3, presente in alcune brevi sequenze del filmato) e un sistema di illuminazione che permette di immergersi ancora meglio nelle cupe ambientazioni di Boletaria. Come se non bastasse, nel video si citano anche i vantaggi dovuti alla presenza di un SSD della macchina Sony e grazie al quale i caricamenti sono quasi azzerati, consentendo ai giocatori di ritornare immediatamente in partita subito dopo una morte, fondamentale in un titolo del genere.

Prima di lasciarvi all'analisi di Digital Foundry, vi ricordiamo che al momento Demon's Souls PS5 vanta una media su Metacritic superiori a tutti gli altri giochi FromSoftware. Avete già letto la nostra recensione di Demon's Souls a cura di Francesco Fossetti?