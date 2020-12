Demon's Souls PS5, Fractured Mode: cos'è e come sbloccarla

Se il remake di Demon's Souls per PlayStation 5 ad opera di Bluepoint Games è troppo semplice per voi che l'avete già completato più e più volte su PS3, sappiate che esiste un modo per aumentare in maniera sensibile il livello di difficoltà: la Fractured Mode.

Cos'è la Fractured Mode

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la Fractured Mode di Demon's Souls non è altro che una modalità specchio. Attivando questa funzionalità, l'intero mondo di gioco verrà invertito come il riflesso di uno specchio, rendendo così l'esperienza molto più difficile anche per i giocatori che conoscono a memoria ogni angolo di Boletaria. Come se non bastasse, a rendere più complessa l'esperienza di gioco per chi attiva la Fractured Mode è l'inversione anche del modello del protagonista: ciò significa che impugnerete lo scudo a destra e l'arma a sinistra, facendo fatica a gestire questi strumenti con i tradizionali controlli.

Come attivare la Fractured Mode

Se l'idea di aggiungere un ulteriore livello di sfida al gioco dovesse stuzzicarvi, sappiate che la Fractured Mode si può attivare in qualsiasi momento all'interno del Nexus. Il vostro obiettivo è situato proprio sotto l'Arcipietra della Regina della Torre, in corrispondenza della statua di una donna con un mantello con una candela tra le mani. Avvicinatevi alla statua e, alla comparsa del messaggio "Fai un'offerta", premete il tasto X del DualSense: vi verrà chiesto di donare ben 25.000 anime per uno scopo non ben precisato. Fate l'offerta per abilitare la Fractured Mode, che una volta sbloccata potrà essere attivata e disattivata a proprio piacimento semplicemente interagendo con la statua.

