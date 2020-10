Demon's Souls PS5: gameplay e novità con Fossa e Sabaku

In compagnia di Sabaku e Francesco Fossetti, riviviamo le emozioni del nuovo video video 4K di Demon's Souls per andare a caccia di indizi e di curiosità sul prossimo, attesissimo action ruolistico per PS5 firmato da Bluepoint e da SIE Worldwide Studios.

L'appuntamento, a cui abbiamo assistito dalle pagine del canale Twitch di Everyeye, ha dato modo a Fossa e Sabaku di discutere delle novità contenutistiche e del lavoro svolto da Bluepoint nel concretizzare la visione del remake nextgen di Demon's Souls.

Gli spunti di riflessione offerti dal nuovo gameplay trailer sono davvero tanti, come pure gli elementi di discussione addotti dal direttore creativo Gavin Moore a margine della nostra anteprima di Demon's Souls per PS5.

Dall'abbagliante bellezza del sistema di illuminazione gestito in tempo reale alle sorprese dei contenuti inediti tra gameplay, modalità e funzioni aggiuntive, traspare in tutta la sua chiarezza l'intenzione di Bluepoint di rilanciare integralmente il titolo di FromSoftware che ha contribuito a gettare le fondamenta per la serie di Dark Souls.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al commento a caldo e ai giudizi di Fossa e Sabaku, ma prima vi consigliamo di leggere questo nostro riassunto dei contenuti inediti di Demon's Souls su PS5.