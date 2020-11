Demon's Souls PS5: immagini e dettagli su Modalità Foto e creazione dell'eroe!

Nell'attesa spasmodica degli appassionati per l'uscita di PlayStation 5, dalle pagine del PS Blog gli sviluppatori del remake di Demon's Souls hanno condiviso tutta una serie di informazioni, e di immagini esplicative, sulla Modalità Foto e sulla creazione dell'eroe.

A detta degli autori di Bluepoint e dei vertici di SIE Worldwide Studios, gli sforzi profusi nella creazione della Modalità Foto e dell'editor di personaggi rientrano nel delicato lavoro che è stato richiesto per ricostruire Demon's Souls dalle sue fondamenta.

Uno degli aspetti su cui gli sviluppatori di Sony si sono concentrati è stato perciò quello dell'editor di eroi, e questo per garantire ai giocatori la libertà necessaria per plasmare un alter-ego con cui stabilire un legame emotivo. Il nuovo generatore di personaggi di Demon's Souls su PS5 conterrà fino a 16 milioni di combinazioni, con un numero estremamente elevato di elementi per customizzare l'aspetto e le fattezze del proprio eroe.

Non meno faticoso è stato poi il lavoro compiuto sulla Modalità Foto di Demon's Souls. Il team di Bluepoint mostra un'anteprima di questa funzione attraverso delle immagini che anticipano la presenza di numerosi filtri, oltreché di opzioni e di parametri per regolare la luminosità, il contrasto, il colore e la posizione della telecamera. Vi lasciamo perciò agli scatti in calce alla notizia, ma prima vi ricordiamo che Demon's Souls sarà disponibile dal 19 novembre in esclusiva su PS5. Dulle nostre pagine trovate anche uno speciale con le differenze di Demon's Souls tra PS3 e PS5.