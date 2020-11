Demon's Souls PS5: il kolossal soulslike prende vita nella cover animata

I gestori dei canali social PlayStation soffiano sul fuoco dell'hype degli appassionati condividendo una suggestiva versione animata della copertina di Demon's Souls, ivi compreso il logo PS5 su sfondo bianco che andrà a caratterizzare tutte (o quasi) le cover dei giochi nextgen per la console Sony.

Anche i gestori del profilo Twitter ufficiale di PlayStation Italia partecipano all'iniziativa e condividono la medesima animazione, accompagnandola però con una breve sinossi che descrive la dimensione fantasy del remake targato Bluepoint: "Nei panni di un guerriero solitario che ha fronteggiato la nebbia funesta, dovrai affrontare le sfide più dure e rispedire l'Antico nel suo torpore".

Come mostrato di recente dalle immagini ad alta risoluzione della key art di Demon's Souls su PS5, la copertina dell'esclusiva nextgen targata SIE Worldwide Studios ritrae il protagonista e una delle tante ambientazioni da esplorare nel corso dell'epopea soulslike, con sullo sfondo il possente drago svelato nel trailer di annuncio.

In Europa (e quindi anche in Italia), il lancio di Demon's Souls è previsto per il 19 novembre solo su PlayStation 5. Sulle nostre pagine trovate un interessante speciale di Demon's Souls su PS5 a firma di Francesco Fossetti con l'intervista al Creative Director Gavin Moore.