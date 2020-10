Demon's Souls su PS5: niente livello della Sesta Arcipietra, stando agli ultimi leak

In base a quanto emerso dalle ultime anticipazioni su Demon's Souls condivise da Lance McDonald, nel remake per PS5 del kolossal soulslike non dovrebbe trovare spazio il livello dell'Arcipietra dei Giganti.

Sulla scorta delle dichiarazioni del celebre youtuber, infatti, in Demon's Souls ci sarà spazio per diversi contenuti inediti ma non per la Sesta Arcipietra, una delle zone tagliate da FromSoftware nello sviluppo del capolavoro originario. L'ipotesi della reintroduzione dell'Arcipietra dei Giganti ha tenuto banco sui social e sui forum più popolari nei mesi che hanno preceduto l'annuncio del remake da parte di Bluepoint.

Nel reveal trailer di Demon's Souls su PS5, inoltre, sono stati in molti a notare la presenza di una montagna innevata e a considerarla come un indizio sul ritorno della Sesta Arcipietra e della possibilità, per gli utenti, di esplorarne la fortezza rintracciata dai dataminer del gioco primigenio insieme a dei file incompleti su boss, creature ed elementi architettonici rimasti inutilizzati.

Il clamore mediatico suscitato dalle dichiarazioni di McDonald, però, lo hanno spinto a tornare sui suoi passi e a cancellare il messaggio che confermava l'assenza dell'Arcipietra dei Giganti per sottolineare come "so per certo se quell'area ci sarà o meno nel gioco, ma preferirei non spoilerarlo su Twitter perchè alcune persone probabilmente vorrebbero evitare la condivisione di certe informazioni".

Del messaggio condiviso in orgine da Lance McDonald è però rimasta traccia su forum come ResetEra, oltrechè sui diversi siti e portali di settore che hanno assistito "in diretta" alla pubblicazione di quel post. Nell'attesa di ricevere ulteriori informazioni dai diretti interessati, vi lasciamo al nostro speciale sul gameplay di Demon's Souls per PS5 e vi ricordiamo che l'action ruolistico di Bluepoint sarà disponibile dal lancio della console nextgen di Sony, atteso in Italia per il 19 novembre.